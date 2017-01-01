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Adıyaman'da kaldırım ve ağaçlandırma çalışması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi İkidam Yolunda kaldırım ve ağaçlandırma çalışması yaptı.

Altınşehir Mahallesinde tamamlanan asfaltlama çalışmalarından sonra kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarına başlayan Adıyaman Belediyesi, mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Bir yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman Ticaret Odası yanındaki yolda başlayan ve İkidam'a kadar devam eden kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda aynı bölgede ekipler tarafından da ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

(CK-SD-Y)



05.04.2017 18:00:33 TSI

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