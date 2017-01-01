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Başkan Bakıcı, GSS ile ilgili bilgi verdi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili bilgi verdi.

Tüm vatandaşların sağlık haklarının güvence altına alınması ve sağlık hizmetlerinin eşit, adil ve çağdaş standartlarda sunulması amacıyla Genel Sağlık Sigortası uygulamasının başladığını belirten Başkan Bakıcı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genel Sağlık Sigortası' bugün dünyanın hiçbir ülkesinin başaramadığı yeni ve önemli bir proje" dedi.

Eskiden prim oranının yüksek olduğunu, şimdi ise 53,33 lira ödendiği anda gelir testine girmeksizin GSS kapsamına girildiğini aktaran Başkan Bakıcı, bu vatandaşların sadece kamu sağlık tesislerinden değil, aynı zamanda özel sağlık hizmet sunucularından ve üniversite hastanelerinden yararlanma imkânlarına sahip olacağını dile getirdi. Başkan Bakıcı, "Çalışmıyorsa yani memur statüsünde değilse, işçi statüsünde değilse, Bağ-Kur'lu değilse veya bunların bakmakla yükümlü olduğu bir statüde değilse veya emekli değilse, herhangi bir sağlık güvencesi yoksa, herhangi bir sigorta kaydı yoksa 53,33 lira ödeyerek GSS kapsamına girip güvenceye sahip olacak. Ama vatandaş '53 lirayı ödeyemem' diyorsa, o zaman kendilerine 'Buyurun gelir testine girin' denecek" ifadelerini kullandı.

(FSİ-Y)



05.04.2017 18:01:24 TSI

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