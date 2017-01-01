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Bozüyük Belediyesi denetiminde çalıştırılacak 275 adet tahditli S Plakaların satış ihaleleri başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - 10.03.2017 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı, 17.03.2017 tarih ve 130 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden Bozüyük Belediye Başkanlığı Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği esaslarına göre ilçede çalışan servis araçlarının kayıt altına alınarak plaka tahdidi uygulamasına geçilecek olması nedeniyle encümence belirlenen 275 adet S plaka, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı gerçek ve tüzel kişilere ihale edildi.

Yapılacak ihale ile; ilçede çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi ve servis taşımacılığı yapacakların bu sistem içerisine girerken ödeyeceği plaka bedeli ve bu sisteme girecekler belirleniyor. Ayrıca edinilen bilgiye göre; ticari plakaların dağıtımına ilişkin 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen esaslar ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanacak. 5 gün boyunca Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde Belediye encümeni huzurunda yapılacak ihalelerde bugün 50 adet plaka satışa sunuldu. Ardından 06.04.2017 tarihinde saat 10:00'da ve aynı yerde 50 adet, 07.04.2017 tarihinde 50 adet, 10.04.2017 tarihinde 50 adet ve 11.04.2017 tarihinde ise 75 adet plaka satışının ihalesi yapılarak toplamda 275 adet plaka satışı gerçekleştirilecek. Her bir S plaka muhammen bedeli 20,000.00 (yirmibin) + KDV olarak satışa sunuluyor.

(FSİ-Y)



05.04.2017 18:02:46 TSI

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