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Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park Alanına mahalle camisi temeli atıldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:56
Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park Alanına mahalle camisi temeli atıldı
Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park Alanına mahalle camisi temeli atıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Park Alanı içerisinde hizmet verecek olan Mahalle Camisinin temeli Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımı ile atıldı.
Fahri Kayahan Bulvarında büyük bir kısmı tamamlanan Engelsiz Park Alanında düzenlenen temel atma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şahin ile Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, engelliler için yapılan park içerisinde temelini attıkları caminin de engelli vatandaşların kullanacağı şekilde yapılacağını söyledi. Sosyal donatıları, oyun parkları ve içerisindeki cami ile Engelsiz Parkın farklı bir yapıya kavuşacağını ifade eden Polat, "AK Parti bir yandan merkezi yönetimi diğer yandan yerel yönetimleriyle millete hizmet etmeye, milletin emrinde olmaya devam ediyor" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Engelsiz Parkın içerine yapılan Mahalle Camisinin taş yapı ile yapılmasının farklı bir güzelliği de ortaya çıkartacağını belirterek, "Belediyeler olarak yeni gelişen Fahri Kayahan ile Tecde bölgelerimizdeki yollarımızı ve park alanlarını standartların üstünde yapmaya özen gösteriyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yeşil alanlar, sosyal yaşam merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu bölgemizde çok yoğun çalışıyoruz" dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'de konuşmasında camilerin her yaştan vatandaşın Müslümanlığı en doğru şekilde öğrendikleri ve namazlarını kıldıkları dini merkezler olduğunu ifade ederek, "Malatya'mızın farklı bölgelerindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bu şekilde ibadethanelerin çoğalmasını arzu ediyoruz. Ezanlarımızın susmaması, daha gür şekilde okunması ve bayrağımızın inmemesi için sürekli Cenabı Allah'a dua ediyoruz" diye konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise camilerin sadece dini görevlerin yapıldığı yerler haline gelmesi durumunda temel fonksiyonundan uzaklaşacağını ifade ederek, "Sosyal yaşamın, toplumsal yaşamın merkezinde camiler olmalıdır. Bu konuda özellikle yerel yönetimlerimize büyük görevler düşmektedir. Camilerimiz her yaştan vatandaşın rahatlıkla bir araya gelip, toplanıp, sohbet edecekleri merkezler olmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Malatya Valisi Mustafa Toprak'da konuşmasında bölgenin yeni yatırımlarla daha güzel bir yerleşim haline geleceğini belirterek, "Sosyal yaşam alanları içerisinde ibadetlerimizi yapacak mekanların hizmete girmesinden dolayı ayrı bir gurur duyuyoruz. Malatya günden güne değişiyor ve büyüyor. Rekreasyon alanları, modern parkları ve planlı bir şekilde ilerleyen ana merkezleriyle birlikte Malatya örnek bir kent haline ulaşıyor. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Yeşilyurt Battalgazi ve İlçe Belediyelerimizin büyük emekleri vardır" dedi.
Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin son dönemlerdeki yatırım ve hizmetlerle gelişim sürecinde olduğunu dile getirerek "Yeşilyurt Belediye Başkanımızı kadim medeniyet kodlarımızı geleceğe taşımak adına böylesine güzel bir projeyi bölgemize kazandırdığı için tebrik ediyorum. Malatya'daki tüm sosyal katmanlarının kendilerini ifade edeceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği mekânları oluşturmak, değişim ve dönüşüm hizmetlerine katkı sunacak projeler uygulamak, her kesimden insanın ulaşabileceği sosyal merkezleri yapmak yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındadır. Bizler fiziki olarak engelleri kaldırabiliriz ancak önemli olan beyinlerdeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Zihinleri engelsiz hale getirmek, zihinleri objektif bir anlayışa ulaştırmak çok önemlidir" şeklinde konuştu. 16 Nisan halk oylamasına da değinen Bakan Tüfenkci, "15 Temmuz darbe kalkışmasını unutmadığımızı göstermek, bir daha ülkemizde 15 Temmuz'lar olmasın, bu darbe girişimine götüren etkenler olmasın diye 16 Nisan'da kendi milli irademizi oylayacağız. Ancak birileri zihinlerindeki engelleriyle şartlanıp otomatik refleksleriyle hareket ettiği için okumadan bakmadan hayır diyor. Evet diyende hayır diyende bizim kendi vatandaşımızdır, kardeşimizdir. Biz her zaman 80 milyon olarak bir ve beraber olarak Türkiye'yi kalkındırmaya, geliştirmeye, refah düzeyini artırmak bilinciyle hareket ediyoruz. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine evet diyoruz. Bizler buna sonuna kadar inanıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen'in duası ile birlikte Mahalle Camisinin temeline ilk harç döküldü. Temel atılmasının Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Engelsiz Park ile Mahalle Camisinin projesi üzerine Bakan ve diğer katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.
(CÖ-SD-Y)

05.04.2017 18:04:53 TSI
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