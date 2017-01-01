Kocadere ıslah çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te ilçenin ortasından geçen DSİ Kanalı'nın ıslah çalışmaları devam ediyor.
Bozüyük'te devam eden kolektör hattı çalışmaları kapsamında DSİ tarafından daha önce doğu istikametinden ilçe merkezi boyunca çekilen kollektör hatları batı istikametine doğru toplam bin metre olacak şekilde tamamlanıyor. Mezbahanın yanından başlatılan çalışmalar bin metre uzunluğunda Sarar mevkiine kadar devam edecek. Binlik büzlerin döşendiği kanalda yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrı ayrı toplanarak büzler kanalıyla yer altına alınacak. Böylelikle kötü koku, çirkin görünüm ve çevre kirliliğine engel olunacak.
DSİ Kanalı'nda geçtiğimiz yıl başlatılan Bien Seramik ile Yeşilkent arasındaki ıslah çalışmaları da devam ediyor.
(FSİ-Y)
05.04.2017 18:06:48 TSI
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