Başkan Bakıcı vatandaşları AK Masa'da dinledi
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaklaşan 16 Nisan referandumu ve belediyenin yoğun programına rağmen geleneksel hale getirdiği halk buluşmalarına devam ediyor.
Bozüyük Belediyesi AK Masa biriminde gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Bakıcı, gelen vatandaşların taleplerini ve isteklerini tek tek dinleyerek gerekli notlar aldı. Konular ile ilgili Başkan Yardımcısı ve birim müdürleri ile görüşen Başkan Bakıcı, "Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün de vatandaşlarımızı, dertlerine derman olabilmek için AK Masamızda karşıladık" dedi. Başkan Bakıcı, ile direkt olarak görüşen vatandaşlar halk günü sonrasında uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirttiler.
(FSİ-Y)
05.04.2017 18:08:34 TSI
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