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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Seçilemeyince salonu terk ettiler

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:01
Seçilemeyince salonu terk ettiler
Seçilemeyince salonu terk ettiler

(Fotoğraflı)

Metin Nişancık
SAKARYA (İHA) - Karasu Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında gerçekleştirilen 2017 yılı Belediye Encümen Seçimi sonrası, AK Partili bir grup Meclis Üyesi salonu terk etti. Seçimi AK Parti'den Zehra Abanoz 16 oyla, MHP'den ise Selver Özdemir 15 oy alarak kazandı.
Karasu Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında gerçekleştirilen 2017 yılı Belediye Encümen Seçimi sonrası AK Partili bir grup Meclis Üyesi Salonu terk etti. Karasu Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 2017 Encümeni seçilebilmek için AK Parti Grubundan Mehmet Turan İmamoğlu, Kadir Arslan ve Zehra Abanoz ile MHP Grubundan Selver Özdemir aday oldu. Yapılan oylama sonucunda Zehra Abanoz 16 oy alırken MHP'li Selver Özdemir ise 15 oy alarak encümen seçildi. AK Parti grubundan Mehmet Turan İmamoğlu ve Kadir Arslan ise 10'ar oy alarak seçilemezken karar sonrası AK Parti'li bir grup Meclis Üyesi salonu terk etti.

"Referandum sonrasında gereken cevapları vereceğim"
Belediye meclisinde yaşanan bu olay sonrasında bir açıklama yapan Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, "Belediyemizin bu tür konularla gündeme gelmesi doğru değil. Bizim şu anda ki gündemimiz 16 Nisan referandumu. Bu referandum sonrasında gereken şekilde gereken cevapları vereceğim. Ama önceliğimiz referandumdan güçlü bir evet almak için çalışmak" dedi.
(BCT-RFK-ÖZ-Y)

05.04.2017 18:09:04 TSI
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