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Manisalı öğrencilerin beklediği forum başlıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Sosyal Bilimler Lisesi 2. Ulusal Forumu (MASBUF'17), 7-10 Nisan tarihleri arasında Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirilecek.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Fatih İnan Boztemur, Rehberlik Öğretmeni Nurcan Yılmaz, İngilizce Öğretmenleri İlknur Aktaş, Cengiz Güzeloluk ve 11. Sınıf öğrencisi Ramazan Altekin ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek, Manisa'da 2'ncisini düzenleyecekleri MASBUF'17'ye davet etti. Ziyarette konuşan Okul Müdürü Fatih İnan Boztemur, Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek, "7-10 Nisan 2017 tarihleri arasında 20 farklı okuldan 150 öğrencinin katılımıyla Rum Mehmet Paşa Bedestenin'de düzenlenecek 2. MASBUF'17 çalışmasına sizleri davet etmek için geldik" dedi.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni İlknur Aktaş da "MASBUF'16, 18 farklı okuldan 163 öğrenci ve 12 danışman öğretmenin katılımıyla 8-11 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleşti. 4 gün boyunca tüm katılımcıların Manisa içi ulaşımı, öğle yemekleri, kahve molası atıştırmalıkları, açılış ve kapanış yemekleri ve kırtasiye ihtiyaçları organizasyonumuz tarafından karşılandı. Bu yıl da forumun ikincisini düzenliyoruz. Amacımız, öğrencileri aktif vatandaşlığa ve ülke sorunları üzerinde düşünmeye teşvik etmek, sorunlara çözüm üretebilme becerisi kazandırmak, münazara ve dil becerilerini geliştirmek, önceden tanımadığı kişilerle grup çalışması deneyimi sağlamak, topluluk önünde konuşma ve kirlerini saygı çerçevesinde özgürce ifade edebilme imkânı sunmak, ulusal çapta büyük bir organizasyon düzenleme tecrübesi edindirmek, tek başına karar ve sorumluluk alabilme deneyimi yaşatmak, sosyal sermaye edinmelerine katkı sağlamak ve Avrupa Gençlik Parlamentosuna öğrenci göndermek" dedi.

MASBUF'17'de güvenlik, ekonomi, sağlık, turizm, enerji, sosyal yaşam, insan hakları komiteleri çalışacak ve 10 Nisan tarihinde de genel kurul yapılacağı bildirildi.

(ÖND-Y)



05.04.2017 18:09:16 TSI

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