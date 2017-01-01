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Gürün'de Türkeş için Mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Yasin Kayacı

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için vefatının 20'inci yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Türkeş için MHP Gürün İlçe Başkanlığı ve Gürün Ülkü Ocakları tarafından Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi. Programa, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında açıklama yapan Çiftçi, "Ömrünü milletine hizmet ve Türk dünyasının birlik ve beraberliği mücadelesiyle geçiren milliyetçi hareketin efsanevi lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefatının 20. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz." dedi. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve lokum dağıtıldı.

(UY-Y-)



05.04.2017 18:10:05 TSI

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