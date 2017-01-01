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İdlib'teki saldırı Batman'da protesto edildi



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Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da Demokrasi Platformu üyeleri, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıyı protesto etti.

Batman Demokrasi Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Parkı önünde bir araya gelerek, Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının İdlib'te düzenlediği ve 100'ün üzerinde sivilin ölümüne sebep olan kimyasal saldırıyı protesto etti. Ellerinde "Katil Esad Suriye'den defol" pankartı taşıyan kalabalık Arapça ve Türkçe sloganlar attı.

Demokrasi Platformu Üyesi Lokman Özkan, "70 yıldır Birleşmiş Milletler toplanıyor ve bu zamana kadar hak ve adalete dair Müslümanların lehine tek bir karar almış değiller. Irkçı emperyalizmi, siyonizmi, Büyük Ortadoğu Projesini komplo teorisi çerçevesinde değerlendiren çevreler Birleşmiş Milletlerden maalesef çözüm bekliyorlar. Bezirganlar dökülen kana, parçalanan bedenlere yetim giden umutlara rağmen mezhepçiliği büyütüyorlar. Halep, İdlib, El Bab, Membiç, Cerablus, Kobani, Kamışlı, Rakka ve Şam'da yaşanan acıların Brüksel'de, Paris ve Londra'da planlandığını görmezden gelmek gerçeği görmemektir" dedi.

Grup, açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için dua okuduktan sonra dağıldı.

(MŞY-MP-Y)



05.04.2017 18:11:08 TSI

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