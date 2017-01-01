YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Devrek'te trafik kazası: 4 yaralı

Devrek'te trafik kazası: 4 yaralı



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi yakınlarında öğlen saatlerinde kaza meydana geldi. İlçe emniyet müdürlüğü bünyesinde 67 A 6424 plakalı görevli polis aracının bir aracı takip esnası sırasında polis aracı 67 NF 178 plakalı araca yandan çarptı. Çarpması sonucunda polis aracında ve diğer araçta kişiler hafif yaralandı. Yine aynı güzergah üzerinde meydana gelen diğer kazada 67 NZ 130 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki kişi hafif yaralandı. Devrek Belediyesi Su üstü ve su altı timinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırlarken, meydana gelen her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(FE-SÖ-Y)



05.04.2017 18:12:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER