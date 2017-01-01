Kütahyaspor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 4
(Fotoğraflı)
Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Spor toto 3. Liginde mucadele eden Kütahyaspor, kendi evinde lider 24 Erzincanspor'a 4-0 yenildi.
Stat: Dumlupınar Stadı
Hakemler: Kadir Sağlam x, Hüseyin Otyakmaz x, Gökhan Coşar x.
Kütahyaspor: Kaan Bozacı x, İhsan Göktaş x, Muammer Erdoğdu x, Gökhan Kaya x (Dk.43 Enes Günay x) Yener Şerif Boz x (Dk.79 Orhun Öztürk x), Serkan Esen x, Derviş Hüseyin Güner x, Okan Salmaz x (Dk.46 Aykut Çakay x), Oğuzhan Demirer x, Abdülkerim Kılıç x, Çağlar Yıldızer x.
Anagold 24 Erzincanspor: Bilal Atmaca xxx, Erdi Kasapoğlu x, Volkan Özcan xx, Aybars Garhan xxx, Cenk Sarıtaş xx, Ahmet Güney xxx (Dk.81 Sefa Küpeli xxx), Serhat Keskinsoy xx, Safa Yıldırım xxx, Oğuz Küçük xx (dk.83 Enes Yılmaz x), Alihan Tunçer xx (Dk.71 Ahmet Ergün xx), Umut Doğru xx.
Sarı Kartlar: Dk.60 Safa Yıldırım, Dk83. Cenk Sarıtaş Dk.86 Erdi Kasapoğlu (24 Erzincanspor) Dk.75 İhsan Göktaş (Kütahyaspor)
Gol: Dk.10 Serhat Keskinsoy , Dk.40 Alihan Tunçer ,Dk.80 Ahmet Güney, Dk.89 Sefa Küpeli (24 Erzincanspor) (MS-EFE)
05.04.2017 18:15:55 TSI
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