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Roket mağduru Kilisliler ertelenen borçların silinmesini istiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - 2016 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından roketli saldırı sonucu mağdur olan Kilisli esnafların ertelenen borçlarının silinmesi istendi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis ziyareti öncesi Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş ve oda yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ortak deklarasyon yayınlayarak, roketli saldırı sonucu mağdur olan Kilisli esnafların ertelenen borçlarının silinmesi istendi. Ortak deklarasyonu okuyan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis'i ziyaret edeceğini belirterek, "18 Ocak 2016 yılından itibaren bilindiği üzere roket saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılar neticesinde Kilis'imiz ekonomik olarak çok büyük sıkıntılara girmiştir. Ama hükümetimiz bu konuda geçen yıl 1 mart 2016 tarihi itibariyle Kilis'i Mücbir Sebebi alanı ilan etti, geçen yıldan beri biriken SSK, BAĞKUR, vergi borçlarımız şuanda birikti bunları ödeme sıkıntısı içerisindeyiz. Borçların ödemeleri 30 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılsa da o tarihte borçları ödeme şansımız maalesef görünmüyor. Bizim hükümetimizden temennimiz ve isteğimiz bu borçlarımızın tamamen silinmesidir. Çünkü Kilis'in yaşadığı saldırı Türkiye'nin hiçbir yerinde yaşanmadı, çok büyük sıkıntı içerisindeyiz" dedi.

Öndeş, "Kilis'in ekonomik olarak kalkınması için 23 tane cazibe merkezindeki illerin içerisine alınması lazım, biz ekonomik olarak gelişmiş Gaziantep'in yanında bulunduğumuz halde, ekonomik sıkıntılarımız çok fazladır. 23 cazibe merkezinin içerisinin arasına alınırsak, sanayileşip, hem işsizliğimizi hem de ekonomimizin düzelmesine faydalı olacaktır. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan hükümetimizden isteğimiz öncelikle borçlarımızın silinmesi ve cazibe merkezi 23 ilin içerisine alınmaktır" diye konuştu.

(MAD-SD-ÖZ-Y)



05.04.2017 18:16:43 TSI

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