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Ensarioğlu Silvan'da seçim çalışmalarına katıldı



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "16 Nisan, 90 yıldır milletin önüne çıkmış en büyük fırsattır. İlk defa millet bu referandumda yapılacak değişiklikle kendi iradesini iktidar kılacaktır" dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, referandum çalışmaları çerçevesinde, partisinin Silvan İlçe Başkanlığı binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Ensarioğlu, "Silvan barajı Türkiye'nin en önemli projelerindendir. 2,5 milyon dönüm arazi sulanacak ve 300 bin insan istihdam edilecektir. 7 tane su deposu barajı yapılmaktadır. Bütün bu hizmetler yapılırken ekoloji bozuluyor yalanı ile sürekli yalan ve iftira atan bir makineye dönüştü bu yapı. PKK ve HDP yalan ve iftira atan bir makinaya dönüştü. Bu zulme dur diyecek biri yok mu? Milletin istemediği hiç bir şey olmaz. Millet bu zulme 'dur' derse hiç kimsenin haddi değil biz Allahtan ve milletten daha büyük birini tanımayız. Biz Silvan'dan güçlü bir destek bekliyoruz, bu zulmedenlere 'dur' diyebilmek için" dedi.

Ensarioğlu, 16 Nisan'da milletin geleceğini belirleyecek olan sistem değişikliğinin seçiminin yapılacağını anlatarak, "90 yıldır milletin önüne çıkmış en büyük fırsattır bu. İlk defa millet bu referandumda yapılacak değişiklikle kendi iradesini iktidar kılacaktır. Bundan sonra her şeyi belirleyecek olan halkın kendisidir. Egemenlik bundan sonra gerçek anlamda kayıtsız şartsız milletin olacaktır. 90 yıldır, 'Bu sistem Kürleri yok saydı, zulmetti, asimile etti, yok etti' diyorsun. Şimdi de, 'Bu sistem değişmesin' diyorsun. Şimdiye kadar neye 'Evet' dediniz ki?" diye konuştu.

(YB-MP-Y)



05.04.2017 18:18:06 TSI

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