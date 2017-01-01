YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor

CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeni Anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma 10 gün gibi kısa bir süre kalırken CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, çalışmalara hız verdi.

Cumhuriyet Halk Partisinin 'Hayır' kampanyası kapsamında ilçe ve mahalleleri dolaşan İl Başkanı Enver Kiraz beraberinde Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ve partililerle birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Kuyulu, Oluklu, Cumhuriyet Örnekköy, Karapınar ve Görgü Mahallelerini ziyaret etti. Burada vatandaşlara referandumda hayır oyu kullanmaları çağrısı yapan İl Başkanı Enver Kiraz, yeni anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Değişiklik ile meclisin elindeki gücün alınacağını savunan Kiraz, "Yeni anayasa değişikliği ile meclisin yetkileri elinden alınıyor. Bu da şu demektir. Siz şimdi bir sıkıntınız olduğunda burada iktidar yada muhalefet olsun bir millet vekili var, ona ulaşıp sorununuzu iletiyorsunuz. Ancak şimdi milletvekilinin elinden yetkileri alıyorlar, bütçe yapma yetkisi meclisten alınıyor, dolayısıyla milletvekilini aradığınızda size 'benim elimde yetki yok ki' diyecek" ifadelerini kullandı. Seçilen milletvekilinin yetkisiz olacağını ileri süren Kiraz, "Sıkıntılı bir sistem geliyor bu açıdan biz 18 maddenin tümüne baktığımızda elle tutulur bir taraf göremiyoruz. 18 maddenin hiç birinde işsizliği çözecek bir şey yok. Terörü çözecek bir şey yok. Huzurumuzu getirecek bir şey yok. Asıl huzursuzluğu getirecek. Bu anayasa geçse bile toplumda kabul görmeyecek. Çünkü herkesin üzerinde uzlaştığı bir anayasa değişikliği değil. Geçse bile ben diyeceğim ki 'Ben hayır verdim dolayısıyla bu anaysa benim anayasam değil' diyeceğim" şeklinde konuştu.

Ülkede sıkıntıların olduğunu söyleyen Kiraz, "Bir sürü derdimiz var. Ama bir yandan 'evetcimisin' yoksa 'hayırcımısın' diye önümüze bir referandum getirildi. Yani çözülmesi gereken birçok sorun varken bir anda herkes halk oylamasına endekslendi. Ne için oylamaya gittiğimizi bile henüz tam bilmiş değiliz. Yani hangi gerekçe ile böyle bir yasa değişikliği ihtiyacı duyduk, halkın hangi talepleri göz önünde bulundurdu da böyle bir değişiklik ihtiyacı hissettik anlamak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

İl Başkanı Kiraz, her vatandaşın 16 Nisan'da mutlaka sandığa gitmesini de isteyerek "Çünkü ülkenin geleceği ile ilgili bu ülkenin bundan sonra nasıl yönetileceği ile ilgili bir karar vereceğiz. Her vatandaşımızın kendi göbeğini kendi kesmesi lazım" dedi.

Kiraz, mahalle gezileri esnasında Gözene Mahallesi'nde 2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın ailesini de ziyaret etti.

(CÖ-SD-Y)



05.04.2017 18:18:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER