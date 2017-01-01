06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:11
CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor
CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeni Anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma 10 gün gibi kısa bir süre kalırken CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, çalışmalara hız verdi.
Cumhuriyet Halk Partisinin 'Hayır' kampanyası kapsamında ilçe ve mahalleleri dolaşan İl Başkanı Enver Kiraz beraberinde Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ve partililerle birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Kuyulu, Oluklu, Cumhuriyet Örnekköy, Karapınar ve Görgü Mahallelerini ziyaret etti. Burada vatandaşlara referandumda hayır oyu kullanmaları çağrısı yapan İl Başkanı Enver Kiraz, yeni anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Değişiklik ile meclisin elindeki gücün alınacağını savunan Kiraz, "Yeni anayasa değişikliği ile meclisin yetkileri elinden alınıyor. Bu da şu demektir. Siz şimdi bir sıkıntınız olduğunda burada iktidar yada muhalefet olsun bir millet vekili var, ona ulaşıp sorununuzu iletiyorsunuz. Ancak şimdi milletvekilinin elinden yetkileri alıyorlar, bütçe yapma yetkisi meclisten alınıyor, dolayısıyla milletvekilini aradığınızda size 'benim elimde yetki yok ki' diyecek" ifadelerini kullandı. Seçilen milletvekilinin yetkisiz olacağını ileri süren Kiraz, "Sıkıntılı bir sistem geliyor bu açıdan biz 18 maddenin tümüne baktığımızda elle tutulur bir taraf göremiyoruz. 18 maddenin hiç birinde işsizliği çözecek bir şey yok. Terörü çözecek bir şey yok. Huzurumuzu getirecek bir şey yok. Asıl huzursuzluğu getirecek. Bu anayasa geçse bile toplumda kabul görmeyecek. Çünkü herkesin üzerinde uzlaştığı bir anayasa değişikliği değil. Geçse bile ben diyeceğim ki 'Ben hayır verdim dolayısıyla bu anaysa benim anayasam değil' diyeceğim" şeklinde konuştu.
Ülkede sıkıntıların olduğunu söyleyen Kiraz, "Bir sürü derdimiz var. Ama bir yandan 'evetcimisin' yoksa 'hayırcımısın' diye önümüze bir referandum getirildi. Yani çözülmesi gereken birçok sorun varken bir anda herkes halk oylamasına endekslendi. Ne için oylamaya gittiğimizi bile henüz tam bilmiş değiliz. Yani hangi gerekçe ile böyle bir yasa değişikliği ihtiyacı duyduk, halkın hangi talepleri göz önünde bulundurdu da böyle bir değişiklik ihtiyacı hissettik anlamak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.
İl Başkanı Kiraz, her vatandaşın 16 Nisan'da mutlaka sandığa gitmesini de isteyerek "Çünkü ülkenin geleceği ile ilgili bu ülkenin bundan sonra nasıl yönetileceği ile ilgili bir karar vereceğiz. Her vatandaşımızın kendi göbeğini kendi kesmesi lazım" dedi.
Kiraz, mahalle gezileri esnasında Gözene Mahallesi'nde 2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın ailesini de ziyaret etti.
(CÖ-SD-Y)

05.04.2017 18:18:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ASKERLERE DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR
Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler
YEREL

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILARAK, İDLİP SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park Alanına mahalle camisi temeli atıldı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ENGELSİZ PARK ALANINA MAHALLE CAMİSİ TEMELİ ATILDI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA

Bölgenin en önemli Tarım ve Gıda Fuarı Malatya'da açılıyor
YEREL

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ TARIM VE GIDA FUARI MALATYA'DA AÇILIYOR
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Semt konakları için öğrenci seçme sınavı yapılacak
YEREL

SEMT KONAKLARI İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI YAPILACAK
AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor
YEREL

AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
5 Nisan Avukatlar Günü
YEREL

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Hekimhan'daki alt yapı çalışmaları
YEREL

HEKİMHAN'DAKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Malatya Hilton '2016 Connie Ödülü'nün sahibi oldu
YEREL

MALATYA HİLTON '2016 CONNİE ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU
Malatya'da ücretsiz 1 milyon fidan dağıtılıyor
YEREL

MALATYA'DA ÜCRETSİZ 1 MİLYON FİDAN DAĞITILIYOR
Büyükşehir'den çevre düzenleme çalışmaları
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Bakan Tüfenkci'den 'Avukatlar günü' mesajı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN 'AVUKATLAR GÜNÜ' MESAJI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA TEPKİLER

EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!