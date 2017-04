YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri başlıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri başlıyor



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. 7-15 Nisan tarihleri arasında birbirinden güzel organizasyonlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan coşkusunu Şanlıurfalılarla buluşturacak.

11 Nisan Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri 7 Nisan Cuma günü başlayarak 15 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek. Bu yıl da birçok buluşma, söyleşi, ilahi dinletisi, sergi ve konserlerle vatandaşlara dolu dolu bir 11 Nisan coşkusu yaşatacak olan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 1. Ulusal Kitap Fuarı ile 50'nin üzerinde yazarı Şanlıurfalı okurları ile buluşturacak.

Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı başlıyor

Eğitimin bir çok alanında her yaştan vatandaşa hizmetler sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 7 Nisanda kapılarını kitap severlere açıyor. 96 yayınevinin katılacağı fuar için hazırlıklar tamamlanırken, bir hafta açık kalacak organizasyona çok sayıda katılım sağlanacak. Ayrıca bir hafta sürecek organizasyon çerçevesinde yazar-okur buluşmaları, imza günleri ve söyleşiler gibi bir çok etkinlik düzenlenecek.

Büyükşehirden dolu dolu 11 Nisan programı

Büyükşehir Belediyesinin 11 Nisan etkinlikleri ilk olarak 7 Nisan Cuma günü Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarının açılışı ile başlayacak. Yine aynı günkü kitap fuarı açılışının ardından akşam Rabia meydanında ilahi dinletisi halka sunulacak. 8 Nisan Cumartesi ise yine Rabia Meydanında kum sanatı gösterisi, yöresel halk oyunları ekipleri gösterileri ve yine yöresel asvap gecesi programı halkın beğenisine sunulacak. 9 Nisan Pazar günü ise 11 kilometrelik etaptan oluşan Kurtuluş Koşusu düzenlenecek. Şimdiye dek yoğun başvurunun olduğu koşunun ardından geçen yıl da Şanlıurfa'ya davet edilen Türk Yıldızlarının gösterileri sunulacak. Türk Yıldızları gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar için de Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım imkanı sunacak. Pazar günkü etkinlik de akşam saatlerinde Rabia Meydanında kurtuluş müzikali ile devam edecek. 10 Nisan Pazartesi günü ise Halil-Ür Rahman Gölü Platosundan başlayarak Rabia Meydanına kadar sürecek olan kortej yürüyüşü düzenlenecek. Halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve Türkiye'nin bir çok şehrinden gelecek katılımcıların eşliğinde düzenlenecek kortej yürüyüşünün Rabia Meydanı durağında ise 11 Nisan açılış programı yer alacak. Mehteran ve halk oyunları gösterisi ve bir çok etkinliğin düzenleneceği gün içerisinde akşam saatlerinde ise sıra gecesi etkinliği halkın beğenisine sunulacak.

11 Nisan Salı günü ise Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda kurtuluş töreni ve söyleşi düzenlenecek. Akşam saatlerinde de Rabia Meydanında mehteran ve halk oyunları gösterisi ekibi gösterilerini sunacak. Akabinde Halk Sanatçı Zara Şanlıurfalılarla buluşması olacak. Sanatçı Zara, birbirinden güzel türküleri ve eserleri ile kurtuluş etkinliklerine renk katacak.

Ardından 12 Nisan Çarşamba günü Grup Yürüyüşün ilahi dinletisi, 13 Nisan Perşembe günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın söyleşisi, 14 Nisan Cuma günü Şanlıurfalı sanatçı Cumali Özkaya'nın konseri ve 15 Nisan Cumartesi günü de Yasin Aktay'ın söyleşisi ile programların bu yıl ki etkinlikleri tamamlanmış olacak.

Etkinliklere davet

11 Nisanın her zaman kendileri için ayrı bir önemi olduğu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm Şanlıurfa halkını etkinliklere davet etti. Başkan Çiftçi yaptığı değerlendirmede, "Bilindiği gibi Şanlıurfa'nın şanlı ve destansı bir mücadeleyle bağımsızlığını kimsenin egemenliği altına bırakmadığı 11 Nisan tarihi, bizim için çok önemli bir gündür. Biz, bu şanlı ecdadın nesli olarak tarihe altın harflerle yazılan 11 Nisanı, Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bu yıl da birbirinden güzel etkinliklerimiz yer alacak. Tüm Şanlıurfa halkımızı buluşmalara davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



05.04.2017 18:17:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER