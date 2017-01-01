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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:15
Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler
Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Anadolu Öğrenci Birliği, İdlip'te yaşanan katliamlardan dolayı Yeni Cami meydanında gıyabi cenaze namazı kıldı. Uçbağlar Cami imamı Abdulkadir Ateş'in kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Öğrenci Birliği Şube Başkanı Musap Canbay yaptığı açıklamada, emperyalist katillerle hesaplaşacaklarını, bu coğrafyada döktükleri her damla kanın ve zulmedilen her mazlumun hesabının sorulacağını ifade etti. Canbay, "Altı yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamlar maalesef katlanarak devam ediyor. Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal silahlar dün İdlib'te çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist Batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır. Aç gözlü emperyalist işgalciler, insanlık düşmanı muhterisler, hainler, kalleşler bu işin sorumlusu. İnsanlarımız ve şehirlerimiz sizin kirli ellerinizle perişan oldu. Bütün evlerimizi yaktınız. Dedeleriniz Endülüs'te soykırım yaptı ve siz Haçlı artıkları, Saraybosna'da soykırıma yeltendiniz. Bağdat perişan, Basra harap, Halep düştü. İslam medeniyetini yıktınız, işgal ettiniz, esir aldınız. İki yüzyıldır şehirlerde yaşattığımız insanlığı, huzuru, mutluluğu, kardeşliği, medeniyeti vurdunuz, talan ettiniz. Canımıza tak etti artık, artık Endülüs'ü, Halep'i yakma girişimlerinize seyirci kalmayacağız. Bilinsin ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden. İdlip'te insanlık suçu işleyen, emperyalist destekçileri bilin ki, vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviremeyeceksiniz. Yeryüzünün bütün mağdur, mazlum ve mustazaflarına kol kanat germeye, kucak açmaya devam edeceğiz. Son nefesimize kadar ümitle ve azimle gayret edeceğiz. Üzüleceğiz, kalbimiz taşlaşmasın diye ağlayacağız ama gevşemeyeceğiz. Asla ve asla yese, ümitsizliğe kapılmayacağız. Pes etmeyeceğiz ve siz katiller yenilip cehenneme sürüleceksiniz" oeoib
Cenaze namazının ardından Ucbağlar Cami imamı Abdulkadir Ateş tarafından eller semalara çevrilerek dualar edildi.
(MT-

05.04.2017 18:22:49 TSI
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