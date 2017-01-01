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Ülkücü İşçiler "BAŞBUĞ" TÜRKEŞ için Mevlit okuttu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ülkücü İşçiler Derneği tarafından Alparslan Türkeş'in ölümünün 20.yıl dönümünü nedeniyle mevlit okutuldu.

Gaziantep Ülkücü İşçiler Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen mevlit programına, Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe yöneticileri, bazı dernek üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program mevlit ile devam etti. Ülkücü İşçiler Dernek Başkanı Ökkeş Şentürk, mevlit programından sonra yaptığı açıklamada, "Ebediyete intikalinin 20.yılında rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Yıllarca dava uğruna ağır bedeller ödeyen Milliyetçiler, ülkücüler rahmetli Başbuğumuzun çektiği çileyi unutmadı. Kanla yoğrulan davamız ilelebet devam edecek. Büyüklerimizden devraldığımız genç ülkücüler bu bayrağı sonsuza kadar taşıyacaktır. Başbuğum mekanın cennet olsun. Sen rahat uyu bu kutlu dava bizlere emanet. Kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ve aziz ülkü şehitlerini saygı, sevgi ve rahmetle anıyor mevlidi şerif programımıza katılan siz değerli dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kabirlerini nur, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Programın ardından konuklara tatlı ikram edildi. Günün anısına çekilen fotoğrafın ardından Balıklı Parkında kurulan evet kampanyası çadırını ziyaret eden ülkücüler Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarının altını çizdi.

(SD-Y)



05.04.2017 18:25:12 TSI

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