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Bakan Yılmaz: Gaziantep Üniversitesi'ni tebrik ediyorum

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:18
Bakan Yılmaz: Gaziantep Üniversitesi'ni tebrik ediyorum
Bakan Yılmaz: Gaziantep Üniversitesi'ni tebrik ediyorum

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, GAÜN'ün Türkiye'nin üç dilde eğitim veren tek üniversitesi olduğunu öğrenince, "Bu harika bir şey. Sizi tebrik ediyorum" dedi.
Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte makamında ağırladığı Bakan Yılmaz'a üniversite ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin 3 bin 700'ü dünyanın 108 ülkesinden olmak üzere, 52 bin öğrencili büyük bir üniversite olduğunu ifade ederek, "Şuanda Türkiye'nin Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim veren tek üniversiteyiz" dedi. Bunun üzerine Bakan Yılmaz, "Bu harika bir şey sizi tebrik ediyorum" diye cevap verdi. Yılmaz, Katar'ın Türkiye'de bir üniversite kurma girişiminin bulunduğunu, bu üniversitenin kurulması gereken yerin mutlaka Gaziantep olduğunu kaydederken de, "İstanbul'a kurma girişimleriyle karşılaştık. İstanbul'da zaten 60'a yakın üniversite var. Bu üniversite Gaziantep'e yakışır" diye konuştu. Rektör Gür'den Hasan Kalyoncu ve SANKO Üniversitesi ile ilgili de çeşitli bilgiler alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Öğrenci sayınız 60 bin civarında. 50 bin öğrencinin üzerindeki bir sayıya ulaşmak, ikinci devlet üniversitesinin bölünmek suretiyle kurulması için yeterli bir kriter" hatırlatması yaparken, Rektör Gür'ün Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket edilerek yurt sayısının artırıldığını öğrenince de "Kriterlere göre 50 bin öğrencili bir kentte 5 bin öğrenci yurdu öngörülüyor. Gaziantep'te bunun iki katından daha fazla. Bu nedenle de sizleri kutluyorum" dedi.
Ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a GAÜN öğrencileri tarafından yapılan işlemeli bir vazo ile, Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın izinde kitabı hediye etti.
(SD-Y)

05.04.2017 18:26:27 TSI
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