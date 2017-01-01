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Kimyasal saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal saldırıda ölenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu'da, İHH ve Bolu Sivil İrade Platformu üyeleri Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal gazla öldürülenler için bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Açıklamada, "Küresel devletlerin muhalif yapılanmalara karşı koyduğu ambargo, Rusya, Çin ve İran gibi kimi bölgesel ve küresel güçlerin maddi ve manevi destekleriyle katil Esed rejimi katliamlarına hız katarak devam etmektedir" denildi.

Batı ülkeleri ve Esad aleyhine sloganları atıldığı basın açıklamasının ardından grup İdlib'de ölenler için cenaze namazı kılarak dua ettiler.

(FC-AY-ÖZ-Y)



05.04.2017 18:27:45 TSI

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