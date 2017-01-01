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Battalgazi Belediye Meclisi toplandı



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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddelerinin yanı sıra Encümen Üyeliği Seçimi, İhtisas Komisyonlarının Seçimi ve Battalgazi Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi gündem maddesi olarak görüşüldü.

Nisan ayı olağan toplantısı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak, imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ise reddedildi. Toplantıda, daha sonra gizli oylama ile Encümen Üyeliği seçimi yapıldı. Oylama sonucunda encümen üyeliğine Aziz Görgeç, Tuncer Bulgurlu ve Yasemin Sultan Kurt seçildi.

Encümen Üyeliği seçiminin ardından İhtisas Komisyonlarının seçimine geçildi. Seçimlerde İmar Komisyonu'na Nevzat Aslan, Aykut Hız, Metin Mandal, Cumhur Şahaplıoğlu ve Nusret Toman seçildi.

Diğer komisyon seçimleri ise şu şekilde sonuçlandı:

"Çevre ve Sağlık Komisyonu: Şahin Doğan, Ali İhsan Topal, İbrahim Karadeniz, Nusret Toman ve Hasan Demez. Turizm ve Sanat Komisyonu: Hilal Acı, Abuzer Altın, Necati Tosun, Eşref Aydın ve Adil Demirel. Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşikliği Komisyonu: Hilal Acı, Şule Özkan, Abuzer Altın, Ela Erkoç ve Okay Demirhan. Gençlik ve Spor Komisyonu: Ela Erkoç, Görkem Dağdelen, Abuzer Altın, Ramazan Özcan ve Mehmet İlbak. Plan ve Bütçe Komisyonu: Sıddık Özdemir, Şule Özkan, Bayram Oymak, Yusuf Özer ve Osman Şaşa. Eğitim ve Kültür Komisyonu: Hasan Göğüs, Şahin Doğan, Nusret Toman, Dilek Yurtseven ve Mehmet İlbak. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu: Ramazan Özcan, Görkem Dağdelen, Bilal Yapalıkan, Bayram Oymak ve Necati Tosun. Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu: Şahin Doğan, Sıddık Özdemir, Veysi Yılmaz, Şule Özkan ve Dilek Yurtseven. Hukuk Komisyonu: Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Şahin Doğan, Hasan Demez ve Osman Şaşa.

Toplantıda yapılan İhtisas Komisyonu seçimlerinin ardından Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Battalgazi Belediyesi 2016 Mali yılı gelir ve gider ile hesap ve işlemler hakkındaki denetim raporu meclisin bilgisine sunuldu. Toplantıda son olarak, Battalgazi Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu, gündem maddesi olarak görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını ise, 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

(CÖ-SD-Y)



05.04.2017 18:28:48 TSI

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