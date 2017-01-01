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Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da öğrenciler tarafından kaleme alınan mektuplar, terörle mücadelede aktif rol oynayan askerlere ulaştı.

Malatya'da 14 Mart Sağlık Koleji öğrencileri, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kavuşak Karakolu Baski Tepe Üst Bölgesi'ndeki kahraman askerlere moral vermek amacıyla duygularını dile getirdikleri mektuplar gönderdi. 24 saat terörle aktif şekilde mücadele eden askerlere moral olması adına gönderilen mektuplarda 'Sizlerin yanındayız' mesajı verildi. Öğrenciler tarafından kaleme alınan 100'e yakın mektup, Kavuşak Karakolu Baski Tepe Üst Bölgesi'ndeki askerlere ulaştı. Ülkenin güvenliği ve vatan için nöbet tutan askerlere moral vermek amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını belirten öğrenciler, 'Asker ağabeylerimizi sevdiğimizi, onlarla gurur duyduğumuzu belirtmek ve onlara moral vermek amacıyla bu mektupları yazdık. Onlar da rahat bir şekilde evlerinde aileleriyle birlikte olmak isteyebilirlerdi ancak bizler için kar kış demeden mücadele ediyorlar. Bizler de bunun farkındayız. Onlara her anlamda borçluyuz. Sevgimizin ve dualarımızın onlarla olduğunu bilmeleri için de mektup yazdık" dedi.

Mektupları alan askerler ise çektikleri fotoğraflarla kendilerini unutmayan öğrencilere teşekkür etti.

(CÖ-SD-Y)



05.04.2017 18:29:34 TSI

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