06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:22
Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar
Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da öğrenciler tarafından kaleme alınan mektuplar, terörle mücadelede aktif rol oynayan askerlere ulaştı.
Malatya'da 14 Mart Sağlık Koleji öğrencileri, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kavuşak Karakolu Baski Tepe Üst Bölgesi'ndeki kahraman askerlere moral vermek amacıyla duygularını dile getirdikleri mektuplar gönderdi. 24 saat terörle aktif şekilde mücadele eden askerlere moral olması adına gönderilen mektuplarda 'Sizlerin yanındayız' mesajı verildi. Öğrenciler tarafından kaleme alınan 100'e yakın mektup, Kavuşak Karakolu Baski Tepe Üst Bölgesi'ndeki askerlere ulaştı. Ülkenin güvenliği ve vatan için nöbet tutan askerlere moral vermek amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını belirten öğrenciler, 'Asker ağabeylerimizi sevdiğimizi, onlarla gurur duyduğumuzu belirtmek ve onlara moral vermek amacıyla bu mektupları yazdık. Onlar da rahat bir şekilde evlerinde aileleriyle birlikte olmak isteyebilirlerdi ancak bizler için kar kış demeden mücadele ediyorlar. Bizler de bunun farkındayız. Onlara her anlamda borçluyuz. Sevgimizin ve dualarımızın onlarla olduğunu bilmeleri için de mektup yazdık" dedi.
Mektupları alan askerler ise çektikleri fotoğraflarla kendilerini unutmayan öğrencilere teşekkür etti.
(CÖ-SD-Y)

05.04.2017 18:29:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler
YEREL

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILARAK, İDLİP SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİLER
CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor
YEREL

CHP'Lİ KİRAZ REFERANDUM ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR
Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park Alanına mahalle camisi temeli atıldı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ENGELSİZ PARK ALANINA MAHALLE CAMİSİ TEMELİ ATILDI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA

Bölgenin en önemli Tarım ve Gıda Fuarı Malatya'da açılıyor
YEREL

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ TARIM VE GIDA FUARI MALATYA'DA AÇILIYOR
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Semt konakları için öğrenci seçme sınavı yapılacak
YEREL

SEMT KONAKLARI İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI YAPILACAK
AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor
YEREL

AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
5 Nisan Avukatlar Günü
YEREL

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Hekimhan'daki alt yapı çalışmaları
YEREL

HEKİMHAN'DAKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Malatya Hilton '2016 Connie Ödülü'nün sahibi oldu
YEREL

MALATYA HİLTON '2016 CONNİE ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU
Malatya'da ücretsiz 1 milyon fidan dağıtılıyor
YEREL

MALATYA'DA ÜCRETSİZ 1 MİLYON FİDAN DAĞITILIYOR
Büyükşehir'den çevre düzenleme çalışmaları
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Bakan Tüfenkci'den 'Avukatlar günü' mesajı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN 'AVUKATLAR GÜNÜ' MESAJI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA TEPKİLER

EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!