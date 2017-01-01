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Milletvekili Yüksel İsmetpaşa esnafını ziyaret etti



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GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, referanduma destek ziyaretleri kapsamında İsmetpaşa mahallesi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, referanduma evet desteği için çalışmalarını sürdürüyor. Referanduma son 11 gün kala akşamları ev ziyaretleri yaparak destek isteyen Yüksel, esnaf dernek ve fabrikaları işçilerini ziyaret ederek, onlara yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıyor. Sokak sokak, çarşı pazar gezen Yüksel, son olarak İsmetpaşa Mahallesi esnafı ile buluşarak, sıkıntılarını dinledi. Referandumda Evet desteği isteyen Yüksel mahalle esnafıyla bol bol sohbet etti.

"Çok güçlü bir 'Evet' çıkacağını görüyorum"

16 Nisan'da Referandum çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Abdulkadir Yüksel, çalışmaların çok iyi gittiğini söyledi. Yüksel, milletin 16 Nisan için başlattığı kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü ifade ederek, "16 Nisan'da ülkenin geleceği için yarınları için milletimiz ne diyeceğini çok iyi biliyor.İstikrar,istikbal,ve istiklal adına 'Evet' diyeceğini çok iyi biliyor.Bunu da ben bir Gaziantep Milletvekili olarak esnafın gezdiğimiz her yerde aynı coşkuyu görüyoruz.16 Nisan'da 11 gün kala Gaziantep'te çok güçlü bir 'Evet' çıkacağını görüyorum.Allah şimdiden memleketimize yeni sistemin hayırlı olsun" dedi.

Esnaftan evet sözü alan Milletvekili Yüksel çocuklarla yakından ilgilenerek, esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(KU-SD-Y)



05.04.2017 18:34:30 TSI

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