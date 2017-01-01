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SATSO'dan İl Milli Eğitim Müdürüne ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Kösemusul, SATSO'nun eğitim faaliyetleri ve destekleri hakkında bilgi vererek, "Oda hizmet binamızın yanında 12 dönümlük yere mesleki eğitim merkezi yapmayı hedefliyoruz. Sakarya Valiliğimiz ve TOBB'un destekleriyle şehrimizi iki okul kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okullarımızın mesleki eğitim alanında pilot okullar olmasını, farklı başarıları kendi bünyesinde toplamasını istiyoruz. Eğitim camiamızla her zaman beraberiz, desteğimiz sürecek" dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Töre konuşmasında, SATSO'nun eğitime verdiği katkılardan haberdar olduğunu şahsı ve kurumu adına teşekkür ettiğini belirterek, "Eğitimin en büyük şansının, SATSO'nun eğitime gönül vermiş bir başkana ve yönetim kuruluna sahip olması olarak düşünüyorum. Yaptırdığınız okulları ve okulların niteliğinin artması için verdiğiniz desteklerden haberdarım. Eğitimde bir yerlere varabilmek adına sizler gibi büyük, topluma mal olmuş, Sakarya'nın markası olmuş Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin desteğine ihtiyacımız var. Mesleki eğitim konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sakarya mesleki eğitimde marka olacaktır" diye konuştu. Sakarya eğitim dünyasının hedeflerinin en iyisi olmak olduğunun altını çizen Töre, "En iyi olmak için bir oluşum ve ekip çalışması, işbirliği olması gerekiyor. Başarı ekip işidir. Yalnız bir başarı elde edemezsiniz. Bunun için heyecanlı, vizyoner, hedefleri olan güzel bir takımla hareket ederek en iyi olmayı planlıyoruz. En iyi olmak için de kısa vadede mesleki eğitimde marka olmaya çalışıyoruz. Bu konuda profesyonel destek almayı ve size de müracaat etmeyi planlıyorum. Bunun için de kısa vadede uzun vadede bir stratejik plan oluşturacağız. Güçlü yanımızı öne çıkarıp zayıf yanlarımızı da güçlendirerek eğitimin niteliğini arttırmayı planlıyoruz. Meslek okullarında okullaşma orası Sakarya'da yüzde 42 oranındadır. Akademik liseler ise kendi bünyelerinde değerlendirdiğimizde Sakarya kötü durumda değil. Akademik liseleri güçlendirerek meslek okullarını da markalaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(BCT-İÇ)



05.04.2017 18:35:02 TSI

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