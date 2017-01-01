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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Dişli Korucuk Mahalle halkıyla bir araya geldi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:31
Başkan Dişli Korucuk Mahalle halkıyla bir araya geldi
Başkan Dişli Korucuk Mahalle halkıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması seçimleri öncesinde Korucuk Mahallesi halkıyla bir araya geldi.
Korucuk halkıyla bir araya gelen Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, seçmene referandumda neden 'Evet' oyu vermeleri konusunda bilgi verdi. Programda ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Mustafa Ak, 94 yıllık tarihimizde 65 hükümetin değiştirildiğine ve bu hükümetlerin 36'sının ömürlerinin sadece 1 yıl olduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçte IMF ile 19 kez borç anlaşması yapmışız. Atatürk'ten sonrası hep sorun olmuş. Koalisyonların neler kaybettirdiğini görüyoruz.2007'de eşi başörtülü Cumhurbaşkanı istemiyoruz dediler o günün Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan halkın önüne sandığı koydu ve Cumhurbaşkanını göreve getirdi" diye konuştu.
Mustafa Ak, "Sandıktan 'Hayır' oyu çıktığı takdirde Türkiye'nin 2002 yılı öncesindeki hastane kuyruklarına, ilaç kuyruklarına geri döneriz. Ameliyat parası bulamazsak ameliyat bile olamıyorduk. Çocuklara kitap bulamıyorduk kapı kapı kitap arıyorduk üst sınıflardan. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve geriye dönüp bir bakın. AK Parti hükümetinin ülkemize kazandırdığı hizmetlere bakın. Bu hizmetleri AK Parti sizin oylarınızla yaptı. Hepinizin emeği var hizmetlerde. Daha güçlü bir ülke olmak için 16 Nisan'da evet diyeceğiz. Muhalefet 16 Nisan'ı yalanlarla anlatmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız milletine hiçbir zaman yalan söylemedi" dedi.
AK Parti milletvekili Şaban Dişli ise milletin her şeyi çok net gördüğünü belirterek, "Önümüze 100 yılda bir gelecek fırsatla karşı karşıyayız. Mevcut sistemde aynı partiden olmalarına rağmen anlaşamayan Demirel- Çiller ve Özal- Mesut Yılmaz örneklerini yaşadık. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa kitapçığını fırlatmasıyla bu ülke 56 milyar dolar kaybetti ve 26 banka battı. Memur maaşlarını ödeyebilmek için İMF'den 28 Milyar dolar kredi çekildi. 3,5 milyar dolarlık özelleştirme yapıp memur maaşı bile ödeyemeyen, hiç yatırım yapmayan ve kasayı eksi teslim eden bir hükümetten sonra göreve başlayan AK Parti, borçları ödeyerek, dev projelere imza attı" ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetiyle ülkenin her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Dişli, "1 trilyona yakın milli gelirimiz var. Göreve geldiğimizden bu güne her 6 ayda bir olay çıkardılar. Gezi Olayları, 17-25 Aralık, MİT TIR'ları, olayı ve en son 15 Temmuz darbe girişiminde bulundular. Bu milleti Allah korudu. Gezi olaylarında CNN 10 saat canlı yayın yaptı. Bizim vatandaşlarımıza atlarıyla itleriyle saldırdılar sesleri çıkmadı. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Türk insanı önünü 3,5 yıl göremezse ticareti erteler, düğünü erteler, siparişleri geri çeker. Bu nedenle referandumda oylarınız Erdoğan için değil, her doğan için olacaktır" dedi.
(BCT-İÇ)

05.04.2017 18:35:42 TSI
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