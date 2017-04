YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SATSO Kadın Girişimciler ve Geyve Belediyesinden ortak proje

SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu Geyve İlçe Belediyesi işbirliği ile planlanan 'Geyve Yöresindeki Kültürel-Tarımsal Ürünlerin ve El Sanatlarının Değerlendirilmesi Ve Bölge Kadınlarının İstihdamı Projesi' ile ilgili işbirliği protokolü imzaladı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ev sahipliğinde gerçekleştirilen Projenin protokol imza törenine SATSO Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Kadın Girişimciler Kurulu'ndan sorumlu SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aygün Kâhya, TOBB Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim ve İcra Komitesi üyeleri ve Sakarya Üniversitesi öğretim görevlileri iştirak etti. Protokol töreninde, proje ile ilgili bilgi veren Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim, 'Geyve Yöresindeki Kültürel-Tarımsal Ürünlerin Ve El Sanatlarının Değerlendirilmesi Ve Bölge Kadınlarının İstihdamı Projesi' bizim için oldukça önemli. Geleneksel olarak üretimlerini yapan aslında girişimciliğinin farkında olmayan kadınlarımızı istihdama ve üretime hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu açıdan bizim için çok anlamlı bir çalışmadır" dedi.

Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Dirim, "Çalışmada yaptığımız ön araştırmalar neticesinde; Sakarya İli Geyve Bölgesinin her türlü mahsulün yetiştirilmesine uygun verimli toprakları, bölgede atıl durumdaki kadın gücü ve günümüzün en büyük problemlerinden olan doğal ve temiz gıdaya ulaşmanın zorluğundan hareketle; tarafların dayanışma içerisinde olmasıyla gerçekleşebileceğinin tespitiyle ortaya çıkmıştır. Bu proje ile hedefimiz; Sakarya- Geyve ilçesindeki kadınların günlük hayatlarında yaptıkları sebze meyve yetiştiriciliği, süt, yumurta, bal, pekmez, ekmek, yufka, tarhana, zeytin, zeytinyağı, reçel, konserve, salça, medikal bitki (adaçayı, ıhlamur, kekik, kuşburnu vs.), yöresel ürünler (gıda ve el sanatları) vs. ürünlerin temiz ve doğal gıda başlığı altında ve hak ettiği fiyattan açılacak olan web sayfası ve yapılacak olan satış ofisi vasıtasıyla tüketiciyle buluşturmaktır. Projemiz için SATSO Yönetimimiz başta olmak üzere Sakarya Üniversitesi ve Geyve Belediyesi ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Bizlere ve özellikle kadınlarımıza bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyoruz. Projemiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise, "Bu projenin Geyve'de yapılması bizleri oldukça mutlu etti. Böyle bir çalışmanın paydaşı olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bizler, yaşadığımız büyüdüğümüz ilçemize katkı sağlamak amacıyla göreve gelmiş ve ilk günkü heyecanını asla kaybetmeden gayretlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ayva ilçemizin bir markası haline gelerek tescillendi. İlçemiz artık göç alan bir bölge haline geldi. Bu projede de girişimciler kurulumuzun bizden talep ettiği alanın daha fazlasını ve yapmak istedikleri projenin en iyisini yapabilmeleri için destek olduk. Bizler de ilçemizdeki kadınların potansiyeline güveniyor onların en iyisini yapacaklarına güveniyoruz. Projemiz hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninde son olarak konuşan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Girişimcilik ve özellikle kadın girişimcilik var olan potansiyeli harekete geçirmek ve ülkemizin ekonomik gelişimi açısından oldukça önemli. İstihdama kazandırılacak kadınlarımız da gelişen ekonomimizin önemli bir parçası haline gelecek. Kadın Girişimciler Kurulumuz başta olmak üzere bu projede emeği geçenleri tebrik ediyor, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz SATSO olarak ekip çalışması ile üstesinden gelinmeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Projemizin en kısa zamanda hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

05.04.2017

