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Bakan Özlü İş Dünyası ile SATSO'da buluşuyor



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü referandum süreci ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Sakarya iş dünyası ile SATSO'da buluşacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 7 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odasında (SATSO) referandum süreci ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Sakarya iş dünyası ile buluşacak. Program, SATSO Ali Coşkun Konferans Salonunda Cuma akşamı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımı ile gerçekleşecek.

(BCT-İÇ)



05.04.2017 18:38:42 TSI

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