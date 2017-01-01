Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan Baro Başkanı'na Ziyaret
(Fotoğraflı)
Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Galip Akpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı ve Hakim Sibel Polat Coşar, Baro Başkanı Mehmet Çiftçi'yi makamında ziyaret ettiler.
Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı ile Adalet Komisyonu Başkanı Galip Akpınar, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlık Günü'nü kutladı.
Baro Başkanı Mehmet Çiftçi, yapılan bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(Vİ-İÇ)
05.04.2017 18:39:22 TSI
NNNN