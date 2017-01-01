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İki kültür Türk kimliği altında buluşuyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Kosova'nın Prizren şehrine bağlı Mamuşa Kasabasından 'Kardeş Okul Kardeş Belediye' projesi kapsamında Salihli'ye gelen öğrencileri makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, iki farklı kültürün Türk kimliği altında kaynaşacağını söyledi.

Kosova'nın Prizren şehrine bağlı Mamuşa Kasabasından 'Kardeş Okul Kardeş Belediye' projesi kapsamında Salihli'ye gelen Atatürk Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Salihli Merkez Anadolu Lisesi ile kardeş okul olan Mamuşa Atatürk Lisesi öğrencilerinin ziyaretine, Okul Müdürü Havzi Mazrek ve Salihli Lisesi Okul Müdürü Turan Tarık Arslan ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Ziyaret anısına, Okul Müdürü Havzi Mazrek, Başkan Kayda'ya Mamuşa'ya özel hediyelerden takdim etti.

'Kardeş Okul Kardeş Belediye' projesinin bir dönüşüm projesi olduğunu anlatan Başkan Kayda, "Amacımız bu iki kültürü, Türk kimliği altında bu iki okulu kaynaştırmaktır. Bizim de iki şehri kardeş yaparken amacımız buydu. Türk toplumu olarak çalışmayı seven çalışkan insanlarız. Ülkemize hizmet etmeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla siz bizim Avrupa'daki gözümüz kulağımız her şeyimizsiniz. Biz, sizler orada varsınız diye gururlanıyoruz. Avrupa'nın içerisinde bir Türk şehri olması ve yüzde yüz eğitimini Türkçe yapan böyle sizler gibi pırıl pırıl gençlerin olması bizim güvencemiz. Avrupa kültürü içerisinde Türk kültürünü yaşıyor ve yaşatıyorsunuz. Sizlerle gurur duymamak mümkün değil" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Mamuşa Atatürk Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve Okul Müdürü Havzi Mazrek'e teşekkür ederek, Kosova'ya ve Mamuşa'ya selamlarını iletti.

(BA-AY-Y)



05.04.2017 18:40:37 TSI

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