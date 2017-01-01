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Nefes kredisi bilgilendirme toplantısı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından üyelere yönelik "TOBB Nefes Kredisi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda üyelere "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili bilgi veren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, KOBİ'lerin öncelikli sorunun başında finans sıkıntısının geldiğini, finans konusunda atılan adımlarla KOBİ'lerin gelişme potansiyeline önemli bir katkı sağlanacağını söyledi. Güllüoğlu, KOBİ'lerin ekonomik sıkıntılarının olduğu bir dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ziraat Bankası ve Denizbank arasında yapılan kredi anlaşmasının KOBİ'ler için adeta can suyu olduğunu kaydetti. Güllüoğlu, Nefes Kredisi ile ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde başlayan bu kampanyaya Türkiye'deki tüm oda ve borsalar gibi Gaziantep Ticaret Odası olarak da destek verdik ve elimizi taşın altına koyduk. Bu kampanyaya GTO olarak 10 milyon TL katkı sunduk. Böylece KOBİ vasfına sahip üyelerimizin Ziraat Bankası ya da Denizbank'tan kullanabilecekleri toplamda yaklaşık 110 milyon TL'lik bir fon oluşturuldu. Protokol gereği KOBİ'lere anlaşmalı banka tarafından yıllık yüzde 9,90 faiz oranında, 1 yıl vadeli eşit taksitle kredi kullandırılıyor. Kampanya başında Gaziantep için kredi üst limiti 100 milyon TL olarak belirlenmişti, geçtiğimiz haftalarda bu limit de 150 bin TL'ye yükseltildi. Kampanya kapsamında teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere Kredi Garanti Fonu kefil oluyor."

Toplantıya, konuşmacı olarak Ziraat Bankası Bölge Müdürü Recep Türk, Denizbank Bölge Müdürü Engin Eskiduman ve Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şube Müdürü Aysun Özkeçeci de katıldı.

TOBB Nefes Kredisi Bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak katılan davetliler ise kredinin detayları ile ilgili bilgi vererek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

(SD-Y)



05.04.2017 18:41:18 TSI

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