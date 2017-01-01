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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:41
Meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarına kayıt yaptırmak isteyen yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde Yaşar Torun Gençlik Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Şahinbey Belediyemize bağlı 86 sosyal tesisin 31'inde 70 ayrı branşta verilen Meslek Edindirme Kursları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 2 ile 5 ay arası süren kurslar sonrasında kursa katılan vatandaşlar iş kurmak için sertifikalarını aldıktan sonra KOSGEB'e başvurarak kendi iş yerlerini kurabilme imkânına sahip olabiliyorlar. Kursiyerler kurs süresince İŞKUR'dan günlük 20 TL destekte aldı.
Kursa başvuru için sıraya girdiler
Şahinbey Belediyesi bünyesinde bulunan Yaşar Torun Gençlik Merkezi hasta kabul, bilgisayar destekli muhasebe, kuaförlük ve web tasarım kursları için 205 yeni kursiyer alımı gerçekleştirilirken iki günlük başvuru süresinde 4 branş için bine yakın kişi başvuru yaptı.
97 bin 702 kişi kurslardan faydalandı
Şahinbey Belediyesi 31 sosyal tesisinde verilen meslek edindirme kurslarında 8.283 kişi eğitim almaya devam ediyor. 70 farklı branşta verilen Meslek Edindirme Kursları 2 ile 5 ay arasında değişen süreler ile kursiyerler yetiştiriliyor. İŞKUR ile birlikte yapılan meslek edindirme kurslarından bu güne kadar 97 bin 702 kursiyer faydalanırken, 25 bin 664 kursiyer verilen kurslarda başarılı olarak sertifika alabilme hakkı kazandı.
(SD-Y)

05.04.2017 18:48:38 TSI
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