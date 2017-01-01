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Milletvekili Cesim Gökçe'den İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ak Parti Milletvekili Cesim Gökçe İhlas Haber Ajansı Ağrı temsilcisi Gazeteci Ahmet Genç'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyet ile birlikte İHA Ağrı temsilciliğini ziyaret eden Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Referandum çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bölgedeki çalışmaların oldukça olumlu geçtiğine değinen Gökçe "ilimizde oldukça yoğun ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren ve ağırlayan tüm vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu kapsamda bizlere destek veren tüm basın mensuplarına müteşekkirim. İnşallah halkımız bu Referandum'da ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan oyu verecektir" dedi.

Ziyaretten dolayı Milletvekili Gökçe ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden gazeteci Ahmet Genç, çalışmalar kapsamında başarı dileğinde bulundu.

(AG-AT-Y)



05.04.2017 18:51:22 TSI

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