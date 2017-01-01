06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Cesim Gökçe'den İHA'ya ziyaret

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:44
Milletvekili Cesim Gökçe'den İHA'ya ziyaret
Milletvekili Cesim Gökçe'den İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ak Parti Milletvekili Cesim Gökçe İhlas Haber Ajansı Ağrı temsilcisi Gazeteci Ahmet Genç'i ziyaret etti.
Beraberindeki heyet ile birlikte İHA Ağrı temsilciliğini ziyaret eden Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Referandum çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bölgedeki çalışmaların oldukça olumlu geçtiğine değinen Gökçe "ilimizde oldukça yoğun ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren ve ağırlayan tüm vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu kapsamda bizlere destek veren tüm basın mensuplarına müteşekkirim. İnşallah halkımız bu Referandum'da ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan oyu verecektir" dedi.
Ziyaretten dolayı Milletvekili Gökçe ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden gazeteci Ahmet Genç, çalışmalar kapsamında başarı dileğinde bulundu.
(AG-AT-Y)

05.04.2017 18:51:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mezarlıkta ceset bulundu
YEREL

MEZARLIKTA CESET BULUNDU
Ağrı ASKF'den Ahmet Sağın için taziye mesajı
YEREL

AĞRI ASKF'DEN AHMET SAĞIN İÇİN TAZİYE MESAJI
Çatı ustası işçi çatıda ölümle dans etti
YEREL

ÇATI USTASI İŞÇİ ÇATIDA ÖLÜMLE DANS ETTİ
AİÇÜ'de Tıbbi Sekreterlik sertifika töreni gerçekleştirildi
YEREL

AİÇÜ'DE TIBBİ SEKRETERLİK SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Rektör Abdulhalik Karabulut'tan Taşlıçay İlçesine Ziyaret
YEREL

REKTÖR ABDULHALİK KARABULUT'TAN TAŞLIÇAY İLÇESİNE ZİYARET
Ağrı'da vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi
YEREL

AĞRI'DA VATANDAŞLARDAN KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!