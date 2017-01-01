YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da 46 STK'dan tepki açıklaması

Elazığ'da 46 STK'dan tepki açıklaması



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir araya gelen 46 sivil toplum kuruluşu (STK) Kerkük ve İdlip' te yaşanan olayları kınadı.

Elazığ Öğretmenevi önünde bir araya gelen 46 STK, Kerkük'te resmi kurumlara sözde Kurdistan bayrağının asılmasını ve İdlip'te yaşanan katliama tepki gösterdi. 46 STK'nın adına açıklamada bulunan Elazığ Türk Ocakları Başkanı Birol Bulut 22 Mart tarihinde Talabani ve Barzani'nin aralarına Kerkük valisini de alarak Kerkük'teki resmi kurumlara sözde Kurdistan bayrağı astırma cüreti gösterdiklerini söyledi.

Emperyalist taşeronların yürüttükleri işgal politikalarına son vermediğini vurgulayan Bulut, "Barzani çetesi bu cesareti kimden aldığı açıktır. Bugüne kadar her türlü zulmü sineye çekip sağduyuyla hareket eden Türkmenler için kamuya ait binalara asılan bayrak, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bir aşiretin kadim Türk yurtlarında köklü bir medeniyetin, koca tarihin, ecdat yadigarı bir vatan toprağının kaderiyle oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İdbil'de yaşanan olaya sessiz kalınmasının mümkün olmadığını ifade eden Bulut, "Emperyalist güçlerin koruması altında zalim Esad'ın İdbil'e gerçekleştirdiği kimyasal saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 100'den fazla insan katledildi. Bu mazlumların vebali bizde dahil olmak üzere tüm dünyanın boynundadır" diye konuştu.

(CK-HİV-Y)



05.04.2017 18:55:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER