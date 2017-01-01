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Aktaş Doğubayazıt'tan gelen muhtarları ağırladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:48
Aktaş Doğubayazıt'tan gelen muhtarları ağırladı
Aktaş Doğubayazıt'tan gelen muhtarları ağırladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 günlük gezi için Doğubayazıt'tan gelen 45 kişilik muhtar heyetini ağırladı.
Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın koordinatör olarak atandığı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 3 günlük gezi için İnegöl'e gelen 45 kişilik muhtar heyeti, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuğu oldular. 3 günlük İnegöl ve Bursa gezisinin ikinci gününde aralarında Doğubayazıt Muhtarlar Derneği Başkanı Gündüz Demir'in de yer aldığı muhtar heyetini Belediye Meclis Salonunda ağırlayan Aktaş, "İki şehir tek yürek" sloganına dikkat çekerek Doğubayazıt'ın da İnegöl kadar özel bir şehir olduğunu ve çok daha iyi hizmetleri hak ettiğini ifade etti.
İnegöl'ün özel bir şehir olduğunu ve Doğubayazıt'ın da en az burası kadar özel olduğunu vurgulayan Aktaş, "Memleketin her köşesi ayrı bir güzel. Doğubayazıt'ta çok güzel bir şehir İnegöl'de. Burada yerin altı da çok değerlidir üstü de. Osmanlı buralarda iz sürmüş. Nihayetinde bu topraklar Osmanlı'ya şahitlik etmiş topraklar. Osmanlı'ya başkentlik etmiş topraklar. Buralar gerçekten özel topraklar. Ama Doğubayazıt özel değil mi? Doğubayazıt'ta en az bu kadar özel bir şehir. Gittiğim her yerde de bunu söylüyorum. İnegöl'ün köftesi, mobilyası, kaplıcası meşhur. Bizde tarım da çok iyi. Meyvecilik, fidancılık Ayçekirdeğimiz çok meşhur. Çerezlik ayçekirdeğinin yüzde 70'i Yenişehir ve İnegöl ovalarında yetişir. Ciddi bir gelir kaynağıdır İnegöl için. Çilek ve kirazı meşhurdur. Ama biz bunları geliştirebilmek için ürün toplama merkezleri yapıyoruz, tarım fuarları yapıyoruz. İnsanları dışarılara fuarlara götürüyoruz. Bir yandan tarımı da burada geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Doğubayazıt'taki kötü yönetimin ardından yoğun bir tempoyla şehri hak ettiği hizmete kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Aktaş, "Doğubayazıt'a ilk geldiğimde şehrin meseleleri nedir diye sorduğum her vatandaş köpeklerden şikayet ediyordu. Bununla ilgili hemen bir çalışma başlattık. Kısa sürede aradaki farklı görmüşsünüzdür. Doğubayazıt'ın tamamıyla ilgili de 5-6 ay içerisinde orada yaşanan değişimi, dönüşümü göreceksiniz" şeklinde konuştu.
(MŞ)

05.04.2017 18:56:39 TSI
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