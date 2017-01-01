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İdlib'deki kimyasal saldırıya büyük tepki

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:55
İdlib'deki kimyasal saldırıya büyük tepki
İdlib'deki kimyasal saldırıya büyük tepki

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Medeniyet Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıyı kınadı.
Olaya tepki amacıyla Tatvan ilçesinin Yaşam AVM önünde toplanan STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Medeniyet Platformu Başkanı Kadir Köstekçi, altı yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamların katlanarak devam ettiğine dikkat çekti. Köstekçi, "Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal silahlar dün İdlib'te çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist Batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır. Aç gözlü emperyalist işgalciler, insanlık düşmanı hainler, kalleşler. İnsanlarımız ve şehirlerimiz, sizin kirli ellerinizle perişan oldu. Bütün evlerimizi yaktınız. Dedeleriniz Endülüs'te soykırım yaptı ve siz Haçlı artıkları, Saraybosna'da soykırıma yeltendiniz, Beyrut yaralandı, Kahire vuruldu, Kudüs esir, Gazze hapis, Şam yandı, Bağdat perişan, Basra harap, Halep düştü. İslam medeniyetinin tüm şehirlerini, tüm değerlerini, camilerini, köprülerini, hanlarını yaktınız, yıktınız, işgal ettiniz, esir aldınız. Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden. İdlib'te insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilin ki; vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız. Ve siz katiller yenilip cehenneme sürüleceksiniz. Tüm dostlarımıza ihtar, tüm düşmanlarımıza öfke ile duyurulur" diye konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nin (Bitlis İHH) Suriye için başlatmış olduğu ilaç kampanyasına destek olunması çağrısı yapıldı.
(HO-MSA-Y)

05.04.2017 19:02:49 TSI
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