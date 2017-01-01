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Mide küçültme ameliyatıyla 13 kilo verdi



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yıllardır kilo problemi yaşayan 33 yaşındaki İlknur Işıkgör, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sayesinde 14 günde 13 kilo verdi.

Aşırı kilo şikayetleri sebebiyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvuran 33 yaşındaki İlknur Işıkgör'e Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Volkan Yiğit tarafından başarılı bir mide küçültme ameliyatı yapıldı. Yapılan başarılı ameliyatla yeniden sağlığına kavuşan Işıgör, ameliyat sonrası 14 gün içinde 13 kilo verdi.

Ameliyatın oldukça başarılı geçtiği belirten Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Volkan Yiğit, ameliyat sonrası yapılan takiplerde hastanın gayet sağlıklı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Hastanın aşırı kilo sebebiyle kendilerine başvurduğunu anlatan Op. Dr. Mehmet Volkan Yiğit, "İlknur hanım bize yüksek kilo şikayeti ile başvurdu. Uzun yıllar diyet yapmasına rağmen kilo verememiş. Mide küçültme ameliyatı yaptık ve ameliyat başarılı geçti. İlk geldiğinde 128 kilogram idi. Bugün ikinci hafta kontrolünü gerçekleştirdik ve dikişlerini aldık. 14 günlük bir zaman biriminde 13 kilo verdi. Sağlık ve görsel açıdan kendisini gayet iyi hissediyor" dedi.

İlknur'un babası Nihat Işıkgör ise, "İstanbul, Diyarbakır, Adana ve bazı diğer illerde uzun süre tedavi için uğraştık, fakat kızım kilo veremedi. Sağ olsun Volkan Hocamızın sayesinde kendimizi emin ellerde hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Mide küçültme ameliyatı yaptıran İlknur Işıkgör de, "Ben yüksek kilo şikayetiyle bu hastaneye geldim. Çok rahatsızdım ve yürüyemiyordum, her şeyim kısıtlanıyordu. Çok şükür doktorumuzun sayesinde bayağı düzeldim. 13 kilo kaybım oldu, mutluyum" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



05.04.2017 19:06:13 TSI

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