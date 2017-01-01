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Mali Müşavirler Platformu "Evet" diyecek



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BURSA (İHA) - Bursa'da, Mali Müşavirler Platformu, referandumda "evet" diyeceklerini açıkladı.

Mali Müşavirler Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri, basın açıklamasında 16 Nisan referandumuna istikrarlı bir Türkiye için "evet" diyeceklerini belirterek, "Gençlerine güvenmeyen toplum geleceğini göremez anlayışıyla, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında tankların karşısında canı pahasına dimdik duran 18-20 yaşındaki gençleri yeni Türkiye'nin Meclisi'nde görmek istediğimiz için evet diyoruz" dedi.

CHP'li Milletvekili Hüseyin Bozkurt'un tartışmalı açıklamalarına da atıfta bulunan mali müşavirler, "16 Nisan referandumu sonunda kimseyi denize dökmek gibi bir niyetimiz de yok. Sonuç ne çıkarsa çıksın kardeşçe yaşamak istiyoruz" dedi.

(İD-MŞ)



05.04.2017 19:08:46 TSI

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