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Vali İbrahim Taşyapan Başkale ilçesinde

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:08
Vali İbrahim Taşyapan Başkale ilçesinde
Vali İbrahim Taşyapan Başkale ilçesinde

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, ilçe ziyaretlerine Van'ın Başkale'de devam etti.
Beraberinde İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz ve Müftü Nimetullah Arvas, İl Milli Eğitim Müdürü Kiyasettin Kırekin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar'ın yer aldığı heyetle, Başkale ilçesine gelen Vali Taşyapan, burada Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile Van 6. Hudut Alay Komutanı Yardımcısı Başkale Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, ilçedeki kurum yetkilileri ve kanaat Önderi İskender Ertuş tarafından karşılandı. Daha sonra Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda muhtarlarla ve Van'dan gelen heyetle birlikte istişare toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra Vali Taşyapan, Başkale Belediye Başkan Vekili Kaymakam Öztürk ve kanaat önderi İskender Ertuş ile birlikte ilçe esnafını gezerek çay içerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. İlçelerin ilgili ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek üzere il genelinde gerçekleştirdikleri istişare toplantıları ve esnaf ziyaretlerine devam ettiğini belirten Vali Taşyapan, ilçe halkının sorun ve sıkıntılarını dinlemek için buraya geldiklerini söyledi. Esnaflarla sohbet eden Vali Taşyapan'a esnaf ve ilçe halkı da ilçenin kalkınması için sınır kapılarının açılması ve Başkale ilçesine yüksek okulun getirilmesini söyledi. Ardından Başkale'de bir restoranda düzenlenen yemek programının ardından ilçe emniyetini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
(EE-ŞAK-Y)

05.04.2017 19:16:05 TSI
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