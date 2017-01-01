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Süleymanpaşa Belediyesi 3. yılını kutladı



(Fotoğraflı)



Yakup Güler

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin kuruluşunun 3. yılı dolayısıyla Tarihi Belediye Binası Bahçesi'nde kutlama kokteyli düzenlendi.

Kokteyle, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.

Kokteylde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın hızla büyüyen bir şehir olduğunu belirterek, "Sadece bir rakam vermek istiyorum. Göreve geldiğimiz zaman Tekirdağ'ın tamamımın nüfusu 874 bin 475 idi, şimdi 972 bin 875, yani nüfus 3 sene içerisinde 100 bin artmış. Bunun bütün sosyal ihtiyaçları, bütün altyapısıyla beraber sadece günlük olarak bir milyon litre su ihtiyacı var. Yani Tekirdağ büyükşehir olarak çapımızı aşmış gidiyor ve seneye Allah kısmet ederse Tekirdağ 1 milyon nüfusu aşan büyükşehirler arasına giriyor" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında çok başarılı bir 3 yılı geride bıraktığını ifade eden Başkan Albayrak, "Şimdi Ekrem Beyin takdire şayan, benim de çok hayranlık duyduğum en büyük özelliği, 2014'te Tekirdağ büyükşehir oldu ve merkezin ismi Süleymanpaşa oldu. 3 yıl içerisinde hiçbir belediye başkanına nasip olmayacak bir çabuklukla ve başarıyla sevgili başkanım ve ekibi Süleymanpaşa ismini Avrupa'ya kadar taşımışlardır. Ben bu özelliği dolayısıyla bir kez daha kendisini kutluyorum" diye konuştu.



"Geri kalan iki seneyi birilerinin rahatsız olacağı boyutta daha çok koşarak geçireceğiz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da konuşmasında, 3 yıl içerisinde ciddi işler başardıklarını aktararak, "Şöyle bir bakıyorum da 3 sene çok çabuk geçiyor, zamanı doğru değerlendirmek lazım. Ama şunu açıkça ifade etmek isterim ki geri kalan iki seneyi birilerinin rahatsız olacağı boyutta daha çok koşarak geçireceğiz. Bir şeyler arayacaklar, ama bulamayacaklar. Bulabildikleri tek şey, daha çağdaş, daha çok batıya bakan, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çocukların yetiştiği bir batı belediyesi, bir batı kenti görecekler. Biz böyle yola çıktık böyle bir takımız. Bütün ekibimizle beraber 7 gün 24 saat aklımızda başka bir şey yok, burayı nasıl olur da çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarabiliriz, çağdaş şehirler seviyesine çıkarabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bize Ulu Önder Atatürk'ün verdiği talimat çağdaş medeniyetler seviyesi" ifadelerini kullandı.



"İki yıllık süreçte bu altyapıdan kaynaklanan sorunlar tamamen ortadan kalkacak"

Başkan Eşkinat, görev süreleri tamamlandığı zaman Süleymanpaşa ilçesinin kentsel olarak yapılanmasını tamamlayacağını anlatarak, "Bizim konuşacağımız zaman aslında 5. yılın sonu 3 yılı sevgili Yılmaz Büyükerşen'in bana yolun başında söylediği gibi, bana şöyle demişti, '3 sene söverler, geri kalan iki senede de vicdan azabı çekerler'. Biz buna muhatap olacak bir iş yapmadık, ama birilerinin alışkanlıklarını bozmaya başladık. Bu belediyenin kapısından giren kim olursa olsun, bizim sosyal demokrat olarak eşitlik kavramına uygun davranmaya çalıştık. Eksik bıraktığımız taraflar olduysa, onları da süreç içinde tamamlamanın sözünü verebilirim size. Önümüzdeki iki yıllık süreçte bu altyapıdan kaynaklanan sorunlar tamamen ortadan kalkacak, yollarımız yürünebilir hale gelecek, artık amortisörler, ön takımlar dönemi bitecek. Ama hedefte başka bir şey var, eğer şehirden bahsediyorsak, şehirli olmaktan bahsediyorsak, bir şehir sanatçı, edebiyatçı, bilim adamı çıkaramıyorsa o şehir şehir değildir. Onun için çocuklar bizim için çok önemli. Bizim anladığımız bu, kubbede hoş kalacak hoş bir seda imiş, umarım bizim de görev süremizin sonunda sokağa çıktığımızda hala selam verenlerimiz, alanlarımız olur. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Süleymanpaşa belediyesi ailesi adına hepimizden hepinize en içten sevgi, saygı, kardeşlik, bağlılık duygularımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu sahneye çıktı. Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı ile Tekirdağ'ın yerel sanatçılarından Katil Hasan ve ekibi müzik dinletisi sundu. Etkinlik Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin sunduğu yöresel dansların ardından son buldu.

(YG-MEF-Y)



05.04.2017 19:30:07 TSI

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