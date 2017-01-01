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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu;

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:25
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu;
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu;
- "Emeklilerimize TOKİ için arazi arıyoruz"

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesine ziyaret gerçekleştirdi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman ve teşkilat ile birlikte 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için gezlerin, sürdürüyor. Gezi kapsamında Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret eden Çaturoğlu, emeklilerle sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Sayın vekilimiz sağ olsun bizleri gelip Ankara'da ziyaret etti. Sürekli diyalog içindeyiz. Biz biliyorsunuz Zonguldak'ta 150 bin emekli var. Zonguldak'ın en büyük sorunu emekliler ve emeklilerin TOKİ sorunudur. Ben tekrar bizleri ziyarete geldikleri için başta sayın vekilim olmak üzere katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Ülke için önemli bir viraja giriyoruz"
16 Nisan'da yapılacak halk oylaması hakkında konuşan AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, "Ülke olarak önemli bir viraja giriyoruz. 16 Nisanda yapılacak halk oylaması var. Bu virajı sağlıklı olarak döndüğümüz zaman bundan sonraki süreçte daha güçlü bir Türkiye'yi oluşturmak adına çok önemli bir adımı atmış olacağız. AK Parti hükümetleri döneminde gerek emeklilere olsun gerek vatandaşlarımıza olsun birçok hizmetler yaptık. 16 Nisan Halk oylaması geçmiş tarihleri siz daha iyi hatırlarsınız. Birçok sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde bu mevcut sistemin bize getirdiği siyasi krizler ülkemizdeki darbe girişimleri devalüasyonlar mevcut sistemin bize getirdiği bir bedeldi. Bu bedeli hem bizler hem de ülkemiz ödedi. Artık bu bedelden 16 Nisan'da kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Emeklilere TOKİ için arazi arıyoruz"
Emeklilerin TOKİ konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, toplu konutlar için arazi aradıklarını söyledi. Çaydeğirmeni beldesi vee Ereğli ilçesinde arazi sıkıntılarını çözüme kavuştuğunu çalışmaların ihale sürecinden sonra başlayacağını ifade eden Çaturoğlu, "Emekli konutları ile ilgili olarak arazi problemlerini çözdüğümüz ilçelerde bu projelere başladık. Bunlardan bir tanesi Çaydeğirmeni Beldesi diğeri ise Ereğli İlçesi arazi üretmeye çalışıyoruz. Arazi ürettiğimiz takdirde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Arazi sıkıntısını çözdüğümüz takdirde diğer ilçelerde olduğu gibi burada yaparız. Arazi arama çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimizin emeklilere verdiği bir söz var bunu yapmaktan geri durmayacağız. Tabi ki emeklilerimizin bir kısım sıkıntısı var. Bunları biliyoruz. Ancak Türkiyecin geçmişine baktığımızda AK Parti hükümeti döneminden önce neredeyse ülkemizde emeklilerin maaşları ödenemeyecek hale gelmişti. Çok şey yaptık yapmaya da devam ediyoruz "dedi.
Çaturoğlu konuşmaların ardından Anayasa değişikliği paketi hakkında görüşlerini paylaşarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasından güçlü bir şekilde 'Evet' çıkmasını istedi.
(SÖ-SÖ-Y)

05.04.2017 19:32:26 TSI
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