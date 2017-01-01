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Vali Toprak, Esenedere gümrük kapısında



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yüksekova ilçesini ziyaret eden Vali Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ziyaretinin ardından Vali Toprak, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Esendere Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti. Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi ve Esendere Gümrük Sınır Kapısı yetkilileri tarafından karşılanan Vali Toprak, sınır kapısında incelemelerde bulundu. İran ülkesine giriş-çıkışların yapıldığı sınır kapısı ve çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Toprak, buradaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

(FT-ŞAK-Y)



05.04.2017 19:44:48 TSI

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