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Ceylanpınar'da Polis Haftası kutlamaları

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:55
Ceylanpınar'da Polis Haftası kutlamaları
Ceylanpınar'da Polis Haftası kutlamaları

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Polis Haftası Ceylanpınar ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar'dan edinilen bilgiye göre polis haftası kapsamında öncelikle tüm kamu kuruluşları ziyaret edilip, haftayla ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Polis haftası kapsamı içerisinde Şehit Polis Memurları Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak ismini taşıdığı hatıra ormanına fidan dikilecek. Çeşitli etkinlikler çerçevesinde kutlayacağımız polis haftası 10 Nisan pazartesi günü sona erecek. Etkinliğe tüm ilçe halkının davetli olacağı ifade edildi.
(UK-SD-Y)

05.04.2017 20:02:33 TSI
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