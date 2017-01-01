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Sivas'ta bir savcı ve hakimin görev yeri değişti

- HSYK kararnamesi ile Sivas'ta görevli bir savcı ve hakimin görev yerleri değişti



SİVAS (İHA) - HSYK kararnamesi ile Sivas'ta görevli bir savcı ve hakimin görev yerleri değişti.

Hakim Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile 31 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Görev yerleri değişen hakim ve savcılar arasında Sivas Cumhuriyet Savcılarından Oğuzhan Sarıhan ve Hakim Mustafa İşleyen'de yer aldı. Sarıhan Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na atanırken İşleyen ise Ağrı Ağız Ceza Hakimliğinde atandı.

(GF-Y)



05.04.2017 20:17:58 TSI

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