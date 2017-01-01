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Huzur operasyonunda ele geçirildiler

- Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Müşterek Güven ve Huzur Operasyonu' kapsamında Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından Aydın Söke çıkışı, Milas girişi Bafa arama noktasında bir araçta yapılan aramada çok sayıda muşta, jop, sustalık bıçak ve elektro şok cihazı ele geçirildi.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Ülke genelinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin sorumluluk alanlarında düzenledikleri 'Müşterek Güven ve Huzur Operasyonu' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs, esrar maddesi, çok sayıda kesici ve delici alet ile trafiğe çıkışı sakıncalı araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bafa kontrol noktasında jandarma ekiplerinin kapalı kasa bir kamyonet içerisinde yaptıkları aramada, 25 adet muşta, 12 adet katlanabilir jop, 204 adet sustalı bıçak, 10 adet elektro şok cihazı, 7 adet biber gazı, bir muştalı bıçak ve 11 adet oluklu kama ele geçirdi. Ele geçirilen kesici ve delici aletlere adli makamların talimatı ile el konulurken, olayla ilgili yakalanan 3 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Yine güven huzur operasyonu kapsamında Bodrum-Güvercinlik ve Marmaris-Çetibeli Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama noktalarında 2 şahıs üzerinde 25 gr. esrar maddesi, 10 bin 069 şahısın sorgusu sonucu çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken, 44 şahsa adli-idari işlem sonucu toplam 11 bin 235 TM para cezası uygulandı.

Uygulamada kontrol edilen 4 bin 135 araçtan 43'ü trafikten men edilirken, 133 araç sürücüsüne toplam 69 bin 572 TL para cezası uygulandı. Yine kontrol edilen 331 umuma açık işletmeden 6'sına 8 bin 172 TL para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde, emniyet ve asayişin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve her türlü kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla huzur ve güven operasyonlarına kararlılıkla devam edileceği açıklandı.

(BT)



05.04.2017 20:35:06 TSI

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