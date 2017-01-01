06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ'da İdlip'te ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:49
Elazığ'da İdlip'te ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Elazığ'da İdlip'te ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İdlip'de Esed rejiminin saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.
Suriye'nin İdlip kentinde kimyasal silah kullanılması sonucu çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yüzüm üzerinde Suriyeli hayatını kaybetmişti. Ölenler için Elazığ Genç STK Platformu tarafından, İzzetpaşa Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi. Akşam namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına bazı STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(CK-HİV-Y)

05.04.2017 20:57:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 46 STK'dan tepki açıklaması
YEREL

ELAZIĞ'DA 46 STK'DAN TEPKİ AÇIKLAMASI
Elazığspor Kaptanı Güney,&quot;Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz&quot;
YEREL

ELAZIĞSPOR KAPTANI GÜNEY,"SİVASSPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Milletvekili Serdar;&quot; Avukatlık, hukuk sisteminin ayrılmaz bir ögesidir&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ SERDAR;" AVUKATLIK, HUKUK SİSTEMİNİN AYRILMAZ BİR ÖGESİDİR"
Elazığ'da 250 korucu yemin etti
YEREL

ELAZIĞ'DA 250 KORUCU YEMİN ETTİ
Elazığ TSO, yatırım çekmek için AB'ye çıkarma yapacak
YEREL

ELAZIĞ TSO, YATIRIM ÇEKMEK İÇİN AB'YE ÇIKARMA YAPACAK
Kovancılar Gençlik Merkezinin temeli atıldı
YEREL

KOVANCILAR GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI
Milletvekili Açıkkapı; &quot;Milletin değerleriyle alay edilmez&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AÇIKKAPI; "MİLLETİN DEĞERLERİYLE ALAY EDİLMEZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!