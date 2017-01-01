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Abdullah Kırkık, edebiyat sohbetleri ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Yazar Abdullah Kırkık Nazilli Belediyesi 8. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalinde Edebiyat Sohbetleri konulu söyleşi yaptı.

Kuyucak İlçesi emekli Milli Eğitim Müdürü ve yazar Abdullah Kırkık ''Edebiyat Sohbetleri'' konusunda Nazilli Belediyesi 8.Kültür Sanat Edebiyat Festivali kapsamında bir konferans vererek kitaplarını nasıl yazdığını anlattı. Konuşmasında yazdığı kitaplardan para kazanmadığını, bazı kişilerin kendisine "Hocam, para kazanılacak bir iş yapsaydınız'' dediğini ifade eden Abdullah Kırkık ''Kitap yazmak güzel bir şey, herkesin anılarını kaleme almasını ve kitap yazmasını isterim'' dedi.

Konuşma sonrası Vedat Tuğrul, Abdullah Kırkık'a bir buket çiçek ile içinde Nazilli'de yetişen ürünlerden oluşan bir hediye paketi sundu.

(OD-MB-Y)



06.04.2017 07:23:33 TSI

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