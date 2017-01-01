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Aydınlı sanatseverler 'Artiz Mektebi' oyunuyla buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyesi kursiyerlerinin oynadığı "Artiz Mektebi" adlı oyun sanat severlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Kandemir Konduk ve Müjdat Gezen 'in yazdığı Yönetmenliğini Halil Uzel, Cafer İlhan, Deniz Hasbioğlu'nun yaptığı oyunun konusu; Ali ve Nesrin isimli iki gencin paraya karşı verdikleri mücadeleleri, yıllar sonra aynı okulda karşılaşan iki öğretmenin, yıllara dayanan müthiş aşklarının tiyatro sahnesinde canlandırıldığı komedi tarzı oyun salonu dolduran seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Oyun sonunda Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri tarafından oyunculara katılım belgeleri verildi. Bunun yanı sıra gecen gün vefat eden Türk sinemasının usta oyuncusu Halit Akçatepe'nin fotoğrafını sahneye koyan oyuncular efsane ismi andı.

Tiyatro severler sanata ve sanatçıya değer veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

(MB-Y)



06.04.2017 07:24:05 TSI

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