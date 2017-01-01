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Vezirköprülü şairler sanat gecesinde buluştu

06 Nisan 2017 Perşembe, 08:41
Vezirköprülü şairler sanat gecesinde buluştu
Vezirköprülü şairler sanat gecesinde buluştu

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Vezirköprülü Şairler Antolojisi Kitap Tanıtım Programı"nda ilçenin yetiştirdiği şairler bir araya geldi.
Kitabın ön sözünü Cemal Safi'nin yazdığı bildirildi. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Vezirköprülü sanatsever katıldı. Şiir ve müzik dinletisinin doyasıya yaşandığı gecede Vezirköprü Sanat Topluluğu adına bir konuşma yapan ve emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Erkan Ulaşır insan hayatına önem katan en önemli değerlerden birinin sanat olduğuna dikkat çekerek, sanata ve sanatçıya önem veren toplumların hep üst sıralarda yer aldığını belirtti. Sanatla iştigal etmenin zor iş olduğunu vurgulayan Ulaşır, sanat boş iş olarak bakılmasını sanatçı olarak tasvip etmediklerini söyledi. İlçede 20 şiir yazarının bir araya gelerek, "Vezirköprülü Şairler Antolojisi" kitabını çıkarmasının büyük başarı olduğunu kaydeden Erkan Ulaşır, bu çalışmanın ilçe adına güzel ve umut verici olduğunu belirtti.
Sunumunu Hatice Tarkan Doğanay'ın yaptığı geceye şiirleri ile katılan Rasim Genç, Dursun Ali Sağlam, Mehbare Gökçe, Fatih Teker, Erhan Çamurcu, Hüsamettin Kandemir, Kenan Keskin, Hatice Tarkan Doğanay, Mehmet Ali Var, İbrahim Erarslan, Sema Sezer Mavi düş grubu fon müzikleri eşliğinde okudukları şiirlerle geceye renk kattılar. Finalde salondaki çocukların okuduğu şiirler ve 5 yaşındaki Utku Değer'ın okuduğu İstiklal Marşı ayakta alkışlandı. Gecenin en dikkat çekici şiirini 90 yaşındaki Kazım Akay okudu. Kitabın sponsoru Erhan Kükürt'e sanat topluluğu adına bir plaket verildi. Etkinlik sonunda şairler imza dağıttı. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis sanat topluluğunu tebrik ederek bu tür etkinliklere her türlü desteği vereceklerini, ilçenin sanatı ve sanatçısıyla da ön plana çıkacağını belirtti.
(ACİ-SLH-Y)

06.04.2017 08:49:06 TSI
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