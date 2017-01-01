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Çatı ustası işçi çatıda ölümle dans etti

06 Nisan 2017 Perşembe, 08:49
Çatı ustası işçi çatıda ölümle dans etti
Çatı ustası işçi çatıda ölümle dans etti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da ekmek parası kazanmak için çalışan çatı ustası işçi bir binanın çatı katına sac taşıyarak tehlikeye aldırış etmeden çalıştı.
Ağrı merkez Yeni Van Caddesinde 4 katlı bir binanın üzerine çatıların yenilenmesi için ismini vermek istemeyen çatı ustası çatının üzerine tahtalarla kurduğu makara ile sacları aşağıdan yukarı iple bağlayarak taşıdı. 40-50 lira için canını hiçe sayarak çalışan çatı ustasının çatının ucunda durup hiçbir önlem almadan aşağıdan gönderilen sacları elleriyle çekip taşıması dikkatlerden kaçmadı. Aşağıdan ipe bağladığı sacları yukarıya gönderirken Sac'ın altında duran ismini vermeyen işçi tehlikeye aldırış etmedi. Binanın zemin katında bir dükkânın içerisinden çıkardıkları sacları çatı katına makara ile taşıyan işçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştılar. 4 katlı binanın Çatı katına sacları taşıyan çatı ustası yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseğe çatı çıkaran İşçilerin tehlikeye aldırış etmeden çalışmaları bina çevresindeki vatandaşları şaşkınlık içerisinde bıraktı.
(AG-Y)

06.04.2017 08:56:31 TSI
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