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Başarılarını Başkan Alıcık ile paylaştılar



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sporcu öğrencileri başarılarını Başkan Alıcık ile paylaştı.



Her yıl olduğu gibi bu yılda sportif alanda birçok başarı elde eden Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sporcu öğrencileri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Öğrencileri ile birlikte Başkan Alıcık'ı ziyaret eden Beden Eğitimi öğretmenleri Süleyman Kabasakal ile Nihat Balkır; "Okulumuz Nazillimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir. 19-20 Nisan 2017 tarihinde Aydın ilimizi temsilen Grup Atletizm yarışmalarına katılmaya hak etmiştir. Okul atletizm takımımız yine il ikincisi olarak 8-9 Nisan tarihlerinde Bursa' da ilimizi temsil edecektir. Bizlere desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimizi okul idarecilerimizi ve Nazilli Belediye başkanı sayın Haluk Alıcık 'a teşekkürler ediyoruz" diye konuştular.

Aydında yapılan liselerarası atletizm yarışlarında il 2. si olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini başarılarından dolayı kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Öğrencilerimizin üzerinde emeği geçen öğretmenlerimizi ve bu başarıları elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum..Bundan sonraki grup ve Türkiye şampiyonalarında başarılar dilerim. Sizlerle ne kadar öğünsek azdır. Gururumuz olmaya devam edin" dedi.

(OD-MB-S)



06.04.2017 08:56:44 TSI

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